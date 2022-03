Si bien esta medida abre la veda para el objetivo marcado en 2050 de cero víctimas en accidentes de tráfico, por el momento no afecta a todos los conductores, solo a un pequeño segmento de la población que se mueve por la carretera. Se trata de los conductores menores de 18 años que pese a no poder coger coches, sí algunos vehículos.

Pese a no tener acceso al permiso B1 de conducir, los menores de 18 años pueden circular con algunos vehículos: ciclomotores y cuadriciclos ligeros, patinetes eléctricos , bicicletas y las motos que tengan menos de 125 cilindradas . ¿Por qué se ha decidido instaurar esta medida? Principalmente para acabar con los casos de jóvenes que pasean con estos vehículos, especialmente en patinetes, por las ciudades en estado de embriaguez y así fomentar la conducción responsable desde edades tempranas.

Por tanto, con la nueva tasa 0'0 no se podrá detectar ni la más mínima cantidad de alcohol tanto en sangre como en las pruebas de aire espirado. Y ojo, porque a partir de ese día las multas por incumplir esta norma estarán entre los 500 y los 1000 euros. Así que cuando tu hijo sale por ahí con sus amigos, si bien aún no puede beber alcohol legalmente, mejor que no lo haga si va a coger alguno de los vehículos mencionados porque en caso de que le pare las autoridades y sobrepase ese 0'0, habrá una multa.