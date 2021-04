El conocido músico, famoso entre innumerables éxitos por “Tears on Heaven”, no se conforma no sólo con cualquier coche, ni siquiera con cualquier Ferrari. Debe ser de los Ferrari más exclusivos que existan. Es más, para que veáis hasta donde llega su fanatismo por la marca de Maranello, Clapton tiene hasta un Ferrari creado especialmente para él, con sus iniciales y todo, el Ferrari SP12 EC, que es una especie de simbiosis entre el 512 BB y el 458 Italia. Se comenta en los mentideros de los coches deportivos que le costó 5 millones de euros…

Por último, no es que se avergüence de ello, pero no es menos cierto que el coleccionista de Premios Grammy –ha ganado 18- tiene coches de otras marcas, aunque obviamente pueden pasar desapercibidos al lado de los Ferrari. Sin embargo, no son moco de pavo algunos como un Ford Victoria de 1932, un Ford Roadster también de 1932, un Ford Coupé de 1949, una Chevrolet Pick up del mismo año, un Porsche 911 (997) y hasta un mini Cooper Radford, que al parecer le fue regalado por el mismo George Harrison.