No vamos a hacer publicidad aquí de ninguna marca de coche, no queremos ser tendenciosos, pero Francisco lleva conduciendo la misma marca más de 30 años y no va a cambiar. “Mi coche es mi templo”, asegura con firmeza. “Sé que no es bueno depender tanto de las cosas, pero es que puedes estar enfadado con la mujer, con los hijos, con el trabajo… pero abres el coche, te sientas… y es como si todo se relativizara. El olor, el tacto, el ronroneo del coche, la comodidad de los asientos, el silencio interior… de verdad que es otra dimensión”.