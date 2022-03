Lo que se esconde detrás de las gasolineras low cost en España

Hay gente que no lo reconoce porque piensa que es un desprestigio, pero la verdad, en más de una ocasión el que suscribe ha repostado su coche y su moto en una gasolinera low cost -cada vez hay más, más cerca de casa, y de distintas marcas- y, con sinceridad, ni la parte humana ni la parte mecánica de la ecuación ha notado ningún cambio a peor. Igual, dicen, es necesario repostar muchas veces y hacer muchos kilómetros para que se note algo en el motor, pero no conocemos ningún caso real documentado.

El continuo alza del precio de los carburantes en el último año , que ha superado todas las expectativas y ha vaciado los bolsillos de la clase media y baja de este país, ha empujado a muchos a probar esta opción, que por regla general, te permite ahorrar unos 12-18 céntimos por litro. Si llenas un depósito de 60 litros, estamos hablando de entre 7 y 11 euros según la gasolinera, que no son moco de pavo.

Como decíamos al principio, las estaciones de servicio low cost están saliendo de la nada como champiñones. Muchas de ellas pertenecen a compañías pequeñas, o incluso medianas, aunque no son pocos los negocios de pequeñas empresas, cooperativas o incluso particulares. El principal truco es reducir costes a saco, principalmente, eliminando completamente el personal y automatizando todo. Compras a granel, en grandes cantidades y optimización en el uso de aditivos, son otras maneras de mantener unos mínimos márgenes de beneficios.

Por regla general, las gasolineras low cost avisan de que el combustible que allí se dispensa están suministrado por petroleras tradicionales como Repsol o Cepsa , con lo que la gente no termina de entender las cosas.

La firma Plenoil ha abierto 15 de ellas desde noviembre. Tenía 65 puntos en 2020 y este año tendrá más de 100. Ballenoil es la actual líder del mercado y Petroprix espera tener hasta 135 gasolineras antes de que acabe 2022. El objetivo ahora no es abrir por abrir, sino situarlas mejor, no sólo en el extrarradio de las grandes ciudades, sino también en enclaves privilegiados de los núcleos urbanos. Las estaciones pertenecen a la compañía, no admiten franquiciados.