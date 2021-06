1 Elegir la autocaravana

La autocaravana que elijas debe responder a unas preguntas básicas sobre el viaje: ¿cómo lo imaginas? ¿hasta dónde quieres llegar? ¿cuántas personas viajan? ¿cuántas camas son necesarias? Incluso si la mascota viajará con vosotros. No todos tienen las mismas necesidades, sin embargo, el abanico es muy amplio. Es posible elegir una mayor movilidad , es decir, que el vehículo sea más ligero, a costa de un baño y una cocina de muy reducidas dimensiones.

También cabe apostar por el confort sobre cualquier otra cosa. Para los que son un grupo grande de personas prima el número de camas. A partir de aquí se puede tomar la decisión entre una camper , perfecta para parejas que no quieren grandes lujos; una integral , que aporta confort de calidad y espacios amplios ; una capuchina con hueco sobre la cabina del conductor para dormir; o una perfilada , muy parecida a la anterior, pero de mayor maniobrabilidad y una protuberancia más pequeña sobre la cabina. En realidad, es incluso más importante que decidirte por un hotel o un apartamento de alquiler porque no habrá vuelta atrás. El éxito del viaje depende de esta elección .

2 Cuanto más moderna mejor

3 El precio

Normalmente, el precio de la autocaravana depende del tamaño del vehículo . A más plazas sube el alquiler. De la misma forma, se incrementará el consumo de combustible, así que tenlo en cuenta a la hora de presupuestar las vacaciones. Por otro lado, si escoges un vehículo más pequeño acabarás gastando igualmente en las actividades que realices fuera del vehículo porque no estéis cómodos. Como por ejemplo comer en un restaurante.

4 ¿Qué incluye el contrato?

5 El seguro

En la mayoría de los casos las autocaravanas se alquilan con un seguro a todo riesgo con franquicia . Si nunca has conducido un vehículo de este tipo no te confíes porque las reparaciones tras un susto son caras. Las dimensiones son muy diferentes y los pequeños incidentes son más normales de lo que parece. Debes prestar mucha atención a la longitud, altura y anchura y tomarle bien la medida. Con todo esto, cuanta más cobertura ofrezca el seguro mucho mejor . Recuerda también que siempre debe conducir la persona declarada como conductor.

6 El carnet de conducir

7 Habilidad para conducir

8 Recarga y retirada de residuos

9 Descanso

10 Planifica

Antes de emprender esta aventura de la que no te vas a arrepentir y seguro que repites, es imprescindible planificar los kilómetros a recorrer y los lugares de parada obligatoria y pernoctación para hacer las reservas oportunas. Aunque siempre surgen propuestas y destinos nuevos no previstos que hacen más asombrosa la experiencia. Ten a mano una buena guía actualizada sobre autocaravanas que incluya todo lo que está permitido y lo que no, así como las condiciones de circulación, pernoctación y aparcamiento.