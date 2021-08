Toda tarea requiere de cierto conocimiento y habilidad. El lavado del automóvil no es menos. Hay que tomárselo en serio para que nuestro esfuerzo no caiga en saco roto. Y es que lavar el coche no es una cuestión simplemente estética. La limpieza forma parte del mantenimiento de cualquier vehículo. Y no solo en los primeros años de vida, cuando más mimo empleamos en su cuidado. Es un proceso clave evitar que se dañe la carrocería o el chasis. Lavando el coche evitaremos corrosiones y crearemos un ambiente más cómodo en el interior. Tanto para el conductor como para el resto de acompañantes.