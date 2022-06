La razón por la que el Parlamento Europeo ha realizado esta votación es porque se pretende que Europa sea neutra en emisiones de carbono en 2050. La idea es que los vehículos contaminantes desaparezcan de los concesionarios en 2035 , no solo los coches y furgonetas de gasolina y diésel sino también otros señalados actualmente como ecológicos, y que 15 años después ya hayan sido retirados del parque automovilístico. Pero la f alta de infraestructura de recarga y posiblemente de abastecimiento eléctrico hace que sean muchos los que vean complicado que para la fecha señalada tengamos un parque de vehículos eléctricos pleno.

¿Significa esto que ya no deberías comprar un coche de gasolina o diésel? No, claro que no. Seguirán estando a la venta durante los próximos años. Esta prohibición es para 2035, así que todavía faltan 13 años para que ocurra. Aunque sí se producirán una serie de etapas intermedias, en las que Europa pedirá una reducción de emisiones a los fabricantes. De ahí que los diésel y gasolina convencionales, sin electrificación alguna, tengan un futuro corto.