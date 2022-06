La actriz ha denunciado en sus redes sociales el robo de su BMW en un aparcamiento privado en Madrid

En España se roban 37.000 coches al año, a pesar de que los fabricantes extreman las medidas de seguridad

Con una botella de plástico vacía: el truco de los ladrones para despistarte y robar tu coche

La actriz Melanie Olivares, popular por su papel en la serie 'Aída', se ha mostrado desesperada tras el robo de su BMW en un aparcamiento privado en Madrid. "Me han robado el coche en el párking de Pedro Zerolo. Está denunciado en policía", escribía la intérprete en las redes sociales pidiendo ayuda a sus seguidores. "De segunda mano y sin acabar de pagar. Cualquier ayuda es mucha", añadía.

"Pensé que me había equivocado yo y que lo había dejado en otra planta, pero me lo habían robado. Nos pasa a muchos, yo no sabía que había esta red de tráfico de coches", contó después la actriz en un evento público. Casos como el de Melanie Olivares no son raros. En España se roban 37.000 coches al año, a pesar de que los fabricantes cada día hacen coches más seguros. Y si te ha ocurrido a ti también esto es lo que deberías tener más opciones de recuperarlo, según los expertos del RACE:

Denunciar

Si al ir a buscar tu coche compruebas que no está donde lo dejaste aparcado, tal y como le ha pasado a Melanie Olivares, lo primero que debes hacer es asegurarte que no se lo haya podido llevar la grúa por haber incumplido alguna norma de aparcamiento. Si no es el caso, lo primero es poner una denuncia en la comisaría, de forma presencial u online. Denuncia tanto el robo del coche como las pertenencias que tuvieras en su interior.

Si tu coche tiene localizador

Si tu coche es de gama alta es probable que cuente con un localizador gestionado por el fabricante. En ese caso debes notificar el robo a la central de alarmas para que inicien la búsqueda. Si tu coche dispone del sistema e-call de llamadas de emergencias, también incluye un localizador. En ese caso, debes llamar a la empresa que te da el servicio de e-call, que suele ser el fabricante o una asociada.

Contactar con la aseguradora

Por supuesto, debes contactar con la aseguradora de tu vehículo. Te pedirán que les envíes copia de la denuncia para abrir un parte. Por lo general, tras más de 30 días desde el robo del coche, si éste no aparece, la compañía aseguradora lo da oficialmente por desaparecido. Es entonces cuando puedes iniciar el trámite para solicitar una indemnización, dependiendo de las condiciones del seguro lógicamente.

En el caso de que el vehículo apareciera una vez cobrada la indemnización puedes quedártelo si devuelves a tu aseguradora el dinero recibido. Pero también puedes dar el coche por desaparecido y quedarte con la indemnización.

Utilizar las redes sociales

Tal y como ha hecho Olivares, si tienes unas redes sociales potentes puedes utilizarlas como altavoz para denunciar la desaparición del vehículo. En ese sentido, la actriz ha publicado la imagen del vehículo, su matrícula y las condiciones en las que tuvo lugar el robo, pistas que podrían servirla para encontrar al autor de la sustracción.

Críticas a la actriz tras denunciar el robo

Tras reconocer en sus redes sociales que el coche está embargado desde hace dos meses "porque hubo una movida con Hacienda" pero ya está al día de los pagos, Olivares ha sentido el apoyo de sus seguidores, pero también las críticas por que alguien con su ideología política tenga un BMW X3, ante lo que ella ha terminado reaccionando.

"Está bien especificar qué es de segunda mano y que todavía no lo has pagado, para parecer más progre", o "esta es la que estaba arruinada. Pero BMW que no falte", son algunos de los comentarios que ha tenido que soportar. Sorprendida por esa oleada de críticas, la actriz Olivares ha contestado a sus haters: "Tengo derecho a tener un coche de pija. A los que me han criticado les mando un besi".