En las ciudades, no hay un mínimo establecido, aunque debe ser suficiente para evitar posibles problemas. En cambio, en la carretera, donde las velocidades son más altas, debe haber una distancia de, como mínimo, un metro y medio entre la moto y el coche que está adelantando.

Igual que otros conductores, los motoristas también están obligados a adecuar su velocidad a los límites y condiciones de las vías. En este caso, no solo se trata de no superar el límite de velocidad marcado, sino de no circular a un ritmo demasiado lento, ya que en ambos casos se corre el riesgo de caerse del vehículo, con todas las complicaciones que esto puede conllevar.