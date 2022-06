Empezamos por las playas de Galicia: Playa de Rodas y Playa de las Catedrales. La primera, de apenas 1km de largo, no tiene gran extensión, pero su naturaleza prácticamente virgen, su agua turquesa y su arena blanca dejan unas vistas paradisíacas que no podrás olvidar. Por otro lado, la Playa de las Catedrales se encuentra en Lugo y es característica por las formas que la erosión del mar y el viento han creado sobre la piedra, creando arcos monumentales que no te puedes perder. Además, los campings de la zona son de muy fácil acceso para la autocaravana.