Si en las últimas semanas te has planteado cambiar de coche y comprarte uno nuevo te habrás dado cuenta de que la cosa no está fácil. Ni para hacerte con uno a estrenar ni para uno de segunda mano. En general el sector del automóvil no pasa por un buen momento, solo en la primera mitad de 2022 se han registrado 407.757 nuevas matriculaciones, un 10’7% menos que en el mismo periodo de 2021. Malos datos que también se presentan en el mercado de ocasión, donde se han realizado 916.438 transacciones, un 4’5% menos que en el mismo periodo del año anterior.