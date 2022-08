“Esta es una oportunidad realmente emocionante y estoy agradecido por la confianza depositada en mí en esta aventura de varios años. He visto como el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigríes ganadores, y me he dado cuenta de este gran compromiso y deseo ganar”, son algunas de las palabras con las que Fernando Alonso se ha pronunciado a través de sus redes sociales. El piloto español asegura que volverá con las pilas cargadas y que tiene ambición de luchar por el éxito con su nueva escudería.