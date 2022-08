Cumplimentar la ITV es una obligación para todos los conductores, que deberán someter a su vehículo a examen dentro de las fechas establecidas . No hacerlo está sancionado con multas que pueden ascender hasta los 500 euros, dependiendo de si se circula con una ITV caducada, negativa o desfavorable.

Los precios aportados por AECA-ITV son las tarifas máximas que aplican estas Comunidades Autónomas, y no incluyen ni el IVA ni la tasa de la DGT por anotación del resultado de la inspección en el RGV, aunque sí el importe que se debe abonar a cada Comunidad Autónoma por la gestión. En el listado, además, no aparecen ni la Comunidad de Madrid y la de Murcia, ya que en ambas regiones el mercado no está regulado.