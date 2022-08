Un vehículo de ocasión por definición no está nuevo y un vendedor serio no intentará esconder los defectos, sino que los mostrará con transparencia. La mejor opción es ver el coche en persona y probarlo, pero si la compra es online, puedes pedir tantas imágenes o vídeos como necesites. No hagas caso de los anuncios que no se acompañan de una fotografía. Si tienes dudas sobre si autenticidad de la imagen, pide al vendedor una foto muy concreta. Tampoco hay que dar una señal bajo el argumento de que hay muchos potenciales compradores interesados.