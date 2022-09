Desprenderse de un coche que nos ha acompañado a multitud de viajes no es fácil, pero a veces no queda más remedio que decir adiós, ya sea por problemas mecánicos o porque ha quedado obsoleto en comparación con otros vehículos del mercado . En estas situaciones, no basta con abandonar el coche en el garaje , sino que se debe tramitar su baja definitiva, un trámite gratuito que puede realizarse en cualquier centro de tratamiento o desguace autorizado por la DGT (Dirección General de Tráfico).

Si el usuario no dispone de estos documentos, no obstante, deberá completar una declaración responsable en la que indique tanto sus datos como los del vehículo, así como el motivo por el que no presenta la documentación. Asimismo, si el automóvil dispone de algún precinto, no se podrá dar de baja, por lo que deberán cancelarse todos antes de proceder con este trámite.