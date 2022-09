Dependiendo del tipo de vehículo que se quiera conducir, este documento puede ser de varios tipos. El más habitual es el que se conoce como tipo B, que es aquel que permite conducir los automóviles cuya masa máxima no supere los 3.500 kg y puedan transportar un máximo de nueve ocupantes, contando el conductor. Dicho de otra manera, este documento es el que permite que su titular conduzca turismos, furgonetas ligeras, ciclomotores de dos o tres ruedas, motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cc y una potencia de 15 CV, y coches con un remolque máximo de 750 kilos de masa autorizada cuyo conjunto no exceda los 3.500 kilos, entre otros. Además, también destacan los permisos para conducir motocicletas, que son todos aquellos que se engloban bajo la categoría A: AM, A1, A2 y, sencillamente, A.