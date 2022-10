Además, actualmente existen ciertas carreteras de peaje que no solo no cuestan nada por la noche, sino que también se han convertido en gratuitas por el día. Esto se debe a que las empresas privadas que las explotaban no han mantenido la concesión por no ser rentables y han pasado a ser responsabilidad del Estado. De este modo, en diciembre de 2018 pasó a ser gratuita la autovía AP-1 entre Burgos y Armiñón. A principios de 2020 sucedió lo mismo con la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-7 desde Tarragona hasta Alicante. A estas vías se han unido como gratuitas, desde septiembre de 2021, la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera y entre Montmeló y El Papiol, junto a la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell.