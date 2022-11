Los fabricantes han sido los primeros en dar la voz de alarma ante la desmesurada ambición de los gobernantes, sobre todo viendo el ritmo tan lento con el que el coche eléctrico no termina de despegar en el mercado. En España, La Ley de Cambio Climático y Transición Energética prevé prohibir la venta de coches con motores de combustión en 2040, pero el parlamento europeo ha ido mucho más allá y reduce el plazo en cinco años.

Sin negar que la contaminación del planeta es un problema de lo más grave, debemos señalar que hay muchas formas de poner coto a las emisiones de CO2, y no todas pasan por cargarse la industria automotriz. Aviones, calefacciones, grandes cargueros… todos son más contaminantes que los coches, pero es cierto que es más fácil legislar en temas de movilidad personal y particular que en otros instrumentos de nuestra vida cotidiana.

Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, patronal que engloba las asociaciones más importantes de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas, asegura sin tapujos que España no está ni estará preparada para cumplir esa normativa en dicho plazo y la tilda de “disparate”. “En España se venden unos 30.000 coches eléctricos al año. Deberíamos sustituir un millón cada año hasta 2050 para lograr el objetivo”. Y eso sin hablar de la crisis, poder adquisitivo, reeducación vial, elevado coste de los coches eléctricos, la subida de la luz, etcétera.

Tan sólo los países nórdicos llevan un ritmo decente en la implantación del coche eléctrico y sus correspondientes puntos públicos de recarga. Con Noruega a la cabeza, la movilidad eléctrica se empieza a abrir paso con números decentes en el norte de Europa. España, sin embargo, está a la cola de la electrificación. No es que no haya puntos de recarga suficientes, sino que se anuncian miles y miles cada año y apenas unos pocos ven la luz. Por no decir que el funcionamiento de los existentes, experimentado por nosotros mismos, es entre deficiente y denunciable.