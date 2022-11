65 años. ¡¿Quién te ha visto y quien te ve?! El Fiat 500 acaba de cumplir la edad de jubilación pero sus intenciones no pueden ser más distintas. Aún con muchas ganas de seguir liderando la movilidad en las pequeñas y grandes ciudades, este emblema del automovilismo mundial se parece muy poco al que vio la luz hace 65 años. Es cierto que sus formas exteriores y su “mirada” no han cambiado demasiado con el paso del tiempo, pero el modelo que nació en 1957 y el que se vende en 2022 poco o nada tiene que ver.

Han corrido ríos de tinta a propósito del nacimiento del Fiat 500. De hecho, muchos piensan que el modelo que vio la luz el 4 de julio de 1957 en la línea de producción de Mirafiori (Turín) creado por Dante Giacosa, no era más que una continuación del trabajo empezado en los años 30, con un diseño similar, que al final se deshecho por múltiples vicisitudes.

La Nuova 500 tenía un planteamiento básico a más no poder, la idea era que fuera muy barato para que todo el mundo pudiera adquirir una unidad. Con las puertas al revés, no llegaba a los 3 metros de longitud. Su motor de dos cilindros y 479 centímetros cúbicos y junto a su caja manual de 4 velocidades, no podía pasar de 85 km/h. Hoy en día consideraríamos ridículo conducir un coche con sólo 13 caballos de potencia y tracción trasera.