La escasez ha elevado los precios, lo que repercute en el precio final de los coches, pero es increíble que en estos dos años la mayoría de coches ha subido su precio entre un 20 y un 30 por ciento de media. Hasta el punto de que, en estos dos años, las marcas han publicado sus resultados anuales en los que se ve que, vendiendo mucho menos, se han obtenido, de media, un 20% más de beneficios, lo que hace pensar, claramente, que se han subido los precios más de lo que se debería, repercutiendo directamente en la caída de ventas, ya que el poder adquisitivo del consumidor ha caído en picado, incluso de manera más importante en nuestro país, donde el IPC no para de aumentar, en cifras que no se veían desde hace décadas, en torno al 10%.

Por último, pero para nada menos importante, a la alarmante caída del poder adquisitivo de las familias se une una política gubernamental que no da confianza al consumidor para adquirir un coche en propiedad. La cambiante legislación, el lanzamiento de globos sonda sobre la futura erradicación del vehículo con motor de combustión, los altos precios de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables y la nula confianza en que lo que se dice hoy esté vigente mañana o se cambie por lo contrario, hace que el consumidor no se decida a dar un paso adelante y adquirir un vehículo, por miedo a que no te dejen circular con un coche diesel en unos años o que necesites una hibridación para pasar al centro de las ciudades y el gasolina normal no te sirva.