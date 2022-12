¡Ojo con las multas por no pagar los peajes en Portugal! Hasta 100 euros por cada infracción

Muchas de las carreteras principales portuguesas son de peaje y algunos conductores por desconocimiento o de forma premeditada no pagan al pasar por la barrera. Tal vez creen que al estar en otro país nunca les va a llegar la multa, sin embargo, están muy equivocados porque siempre hay consecuencias. En Uppers, nos han explicado qué pasa si no pagas una multa de peaje en Portugal y cuál es la multa por no pagar los peajes en Portugal en un despacho especializado en estos temas.