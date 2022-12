Más radares. Es la receta que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT) y sus dirigentes para acabar con las muertes en carretera. Los contribuyentes malpensados siempre creerán, creeremos, que se bajaría mucho más el número de accidentes reasfaltando carreteras bacheadas, solventando puntos negros, cuidando y renovando la señalización, poniendo los márgenes correctos de velocidad en cada tramo, etcétera. Es imposible no pensar que el afán recaudatorio no esté detrás de una medida que está entre las más impopulares que podamos imaginar.

Es curioso conocer las estadísticas de siniestralidad desde que, en 2019, la DGT decidió implantar diferentes medidas para acabar, no ya reducir, los muertos en carretera. Desde que se bajó la velocidad en vías secundarias de 100 a 90 km/h y se eliminó el margen para realizar adelantamientos, el número de fallecidos no sólo no ha descendido, sino que ha aumentado. Está claro que la pandemia redujo el tráfico en nuestras vías, pero con el levantamiento del confinamiento las cifras no han parado de aumentar.