La electrificación, la crisis mundial de chips y de fabricantes de automóviles, y las bajas ventas a nivel global de la marca catalana, no han hecho más que disparar los rumores, que han corrido como la pólvora, y ya se sabe aquello que, “cuando el río suena…”

De hecho, son ya varios años de Seat perdiendo ventas y acumulando pérdidas, perdiendo mucho protagonismo en los planes a largo plazo del Grupo Volkswagen. Formentor, Born, Tavascan… los últimos lanzamientos de coches no los protagoniza Seat, son todos made in Cupra. Cualquier marca tiene en cartera prototipos o nuevas generaciones de sus modelos actuales y, de momento, ese tipo de coches no aparecen por ningún lado en Seat.