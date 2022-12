Deportivos al polvo del Dakar: ojo al Porsche 911 y al Lamborghini Huracán Sterrato

El 911 Dakar que se ha presentado en estos días tiene una decoración increíble, rindiendo un homenaje muy estudiado a todo un campeón del Dakar. Su librea con los colores de Rothmans, patrocinador del campeón original, no es que no dejen indiferente a nadie, es que sientes de inmediato una necesidad terrible de ponerte al volante y disfrutar de las virtudes que atesora y exprimir a fondo el motor 6 cilindros 3.0 biturbo con sus 480 caballos y tracción total en el terreno para el que está pensado.

Para los habituales del off road, las cotas de este Porsche especial no serán gran cosa, pero lo son si pensamos en la deportividad innata del 911. 16,4 grados de ángulo de ataque, 16,2 el ventral y una altura libre al suelo total de 16,1 centímetros. Por supuesto, viene equipado de serie con unos neumáticos todoterreno Pirelli Scorpion All Terrain Plus que se han diseñado específicamente para este modelo, en medidas 245/45/19 delante y 195/40/20 detrás.