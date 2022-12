Muchos amantes de los coches, entre los que me encuentro, pensamos que un coche híbrido enchufable es una solución ideal para los que sólo quieren/pueden tener un coche en su garaje. De lunes a viernes te permite ir al trabajo, de compras, recoger a los niños, etcétera, sin gastar una sola gota de combustible, moviéndote sólo con la electricidad que has cargado por la noche en tu plaza de garaje o en el trabajo en tu jornada laboral, y llegado el fin de semana, poder viajar, ir a la playa desde la capital, o cualquiera que fuera el trayecto, sin tener que preocuparte por dónde cargas la batería o si te vas a quedar tirado en unos pocos kilómetros.

Sin embargo, el principal inconveniente que encontramos es el del precio, pues aunque los coches no sean muy grandes, la tecnología híbrida está siendo utilizada por los fabricantes para aumentar sus ingresos cobrando, a nuestro entender, algo más de lo que cuesta la tecnología y las baterías que incluyen. Aún así, si rascas un poco en el mercado, puedes encontrar algún modelo que no se te vaya de las manos ni te obligue a romper la hucha y las huchas-cerdito de tus hijos.

Aún así, no hemos encontrado ningún modelo, a día de hoy, cuyo PVP baje de los 30.000 euros. Si te cuadra acogerte a algún Plan Moves o similar, si reúnes todos los imposibles que piden, igual puedes ahorrarte hasta 7.000 euros de la factura final pero, por si acaso, no cuentes con ellos, de momento, pues conocemos casos de compradores que se han acogido a él hace más de un año y aún no han recibido un solo céntimo… y ojo porque, si llega, deberán declararlo a Haciendo y pagar aún más impuestos.