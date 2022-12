Cinco marcas de ropa de moto con las que tener estilazo sobre dos ruedas

Prepara el bolsillo porque, normalmente, subirse a una moto bien equipado tiene un coste

En la actualidad, ya no se trata de ir protegido, sino también de ir a la moda

Invertir en seguridad y en prendas que protejan es fundamental

Vale, te has comprado una moto. Guapísima. La de atascos que vas a evitar y la de tiempo que vas a ahorrar. Ahora bien… ¿Ya tienes casco? ¿Chupa? ¿Guantes? ¡Ah!, ¿No es para la ciudad? Si es deportiva no olvides pillarte un buen mono de cuero para circuito. Si es de campo unas buenas botas te van a salvar de unas cuantas fracturas… y así hasta un larguísimo etcétera de elementos más que necesarios a la hora de subirte una moto, la mayoría de protección, algunos otros para ir a la moda o ser el más cool de la ofi, de la parrilla, o de la salida “findesemanera”.

A estas alturas de la vida el que suscribe lleva conduciendo moto desde hace más de 30 años, ergo tiene los galones de Upper bien cosidos en la chaqueta. Desde la atalaya de haber tenido en propiedad casi una docena de motos y haber probado varios cientos de ellas, puedo asegurarte que, habiendo muchas marcas en el mercado, con estas cinco puedes solventar cualquier problema de vestimenta o aderezos moteros que necesites en cada momento. Toma nota y nos vemos en el siguiente semáforo o haciendo unas curvas el finde.

DAINESE

La primera chaqueta buena de moto que me compré fue Dainese. No recuerdo el nombre exacto, sonaba algo así como a “Stratonkanter”. Puede que sea la marca de ropa de moto por excelencia, muchos pilotos de los mejores campeonatos del mundo llevan monos del mejor cuero de esta marca. La Dainese llegó porque dejé por fin a un lado los scooters y las motos de baja cilindrada para comprarme una 650. Palabras mayores. Creo que fueron casi 50.000 pesetas de la época, pero cuando me la pongo, aún la conservo en muy buen estado, parezco Robocop. Eso ya habla muy bien de calidades y de cómo aguanta el paso del tiempo y la climatología. Aún funcionan todas las cremalleras, cierres, forros, protecciones intactas, etcétera. Chapeau. Y me han caído docenas de tormentas y chaparrones… y la impermeabilidad sigue intacta.

Si visitas dainese.com/es verás que el catálogo de esta firma es más que extenso. Los precios están en la parte alta de la tabla comparándola con la competencia, eso que quede claro, pero la calidad, hablo por experiencia, está más que probada. Monos, chaquetas, pantalones, botas, zapatos, guantes, ropa casual, mochilas, sobredepósitos, protecciones, prendas interiores… prácticamente todo lo que necesites relacionado con el mundo de la moto está en su catálogo. Y recuerda lo que decía mi madre… “el dinero del ruin va dos veces a la plaza”.

TUCANO URBANO

En 2009 empecé a trabajar en una conocida web de motos. Cada semana probaba una distinta. En seguida alguna marca tocó a la puerta para que probase sus productos. A día de hoy, conservo tres chaquetas Tucano Urbano en perfecto estado y las uso asiduamente. Esta marca italiana es conocida por dos cosas: por ir muy a la moda, y por las "mantitas" que muchos scooters llevan integradas para cubrirse las piernas del frío y de la lluvia en invierno. Esta prenda se llama “termoescudo” y la mayor parte de las que te vas a cruzar llevan el Tucán pintado en su logo.

Tucano Urbano se precio no sólo de hacer prendas que protegen ante cualquier eventualidad no deseada, sino porque sus diseños siempre van a la moda, incluso, saca colecciones como las marcas de ropa. Además de los cubre piernas y las manoplas, sus cascos son bastante chulos. Pero son las chaquetas, y su amplísima diversidad, las que le han generado una fama bien merecida. Las tres que conservo son una de verano, casi de rejilla, pero con todas las protecciones de espalda, hombros y codos reglamentarias, una muy elegante impermeable para lluvia y una todoterreno de un tejido con membrana impermeable que, además, protege bastante bien del frío. Muy recomendables. Además, cuando te bajas de la moto no hace falta que te cambies: ya vas a la moda.

BY CITY

By City ha sido de mis últimos descubrimientos. La marca nació en 2014, es española, afincada en Yecla, Murcia, y por ahora, todo lo que he probado me ha gustado, especialmente, por su relación calidad-precio. Hace seis años que llegó a mis manos una chupa de cuero, con sus protecciones reglamentarias, pero tiene tanto estilo que, muchas veces, le saco la espaldera y las coderas y me la pongo para vestir. Ligera, sencilla, pero resistente y con mucha presencia, es una de mis preferidas.

Si visitas Bycity.es comprobarás que chaquetas, pantalones, cascos y guantes son su especialidad. En sus diseños siempre cuidan el toque urbanita, es una gran rival en nuestro país de la marca anteriormente citada y lo mejor que tiene, aparte de su relación calidad-precio, es que cuando te bajas de la moto no pareces un madelman ni vas agarrotado. Su catálogo es casi infinito y prestan una atención casi enfermiza al diseño y a los materiales empleados. Por cien euros puedes llevarte una chaqueta espectacular y sus ofertas para estos Reyes no me ha dejado indiferente. No digo más.

ACERBIS

Si te va el off road, el enduro, el motocross, este rollo, Acerbis es, sin duda, tu marca. Sin embargo, las tres prendas que tengo de Acerbis y que me han dado un resultado espectacular no tienen nada que ver con las motos con ruedas de tacos en busca de barro. De hecho, la chaqueta Acerbis Adventure, me hice con ella porque hubo un momento que me cansé de la inmortalidad de la Dainese de la que os hablé antes. Quise cambiar un poco de estilo… pero la verdad es que salvo por unos toques rojos y alguna pijada, el estilo es bien parecido a la Dainese. De nuevo su calidad, acabados y tejidos es sobresaliente y también me ha salvado de alguna buena mojadura.

La segunda prenda que tengo son unos vaqueros de moto. Hechos con kevlar para aguantar las posibles caídas, y con las correspondientes protecciones en cadera y rodilla, los he usado mucho en presentaciones informales, para llevar scooter, naked o classic. Lo último que tengo de la marca es un casco abierto o jet, muy urbanita, cómodo y ligero que es el que uso cuando hago recados por la ciudad y el tiempo es propicio. Sin embargo, en el actual catálogo de Acerbis predominan los productos orientados al enduro y al off road. Cascos, guantes, camisetas de manga larga, ropa térmica… sin duda que el catálogo es extenso y la calidad es top. Siguen conservando prendas para todo tipo de moto, pero el que se dedica a la moto de campo sabe que tiene en Acerbis su mejor aliado.

ALPINESTARS

Si lo tuyo es la competición, da igual dos o cuatro ruedas, esta marca te sonará de algo. Muchos pilotos de diferentes categorías y especialidades van equipados de los pies a la cabeza con prendas y elementos de Alpinestars. Motocross, Road, Touring y Urban son sus cuatro áreas principales de trabajo y todo lo que imagines relacionado con estos apartados lo tienes con su enorme y peculiar A con una estrella como logo. Y es que también hace ropa cómoda y de sport, muy codiciada tanto por los deportistas como por sus seguidores. Es prácticamente ver una foto de figuras como Fernando Alonso o Valentino Rossi sin que lleven alguna prenda de esta marca. Desde las botas hasta la gorra, pasando por todo lo que quieras imaginar.

Como te puedes imaginar, los precios no son demasiado económicos, pero por supuesto no te vamos a recomendar prendas o marcas que no duren o que no tengan un mínimo de calidad, y todo esto no se le puede regatear a Alpinestars. El diseño, estar a la última moda, también es algo que cuidan en esta firma. De hecho, estoy echando un ojo en alpinestars.com y ya les he pedido unas cuantas cosas a los reyes… no te digo nada y te lo digo todo…