Cada vez hay menos cabrio en el mercado, las marcas no apuestan por ellos

Sólo las marcas premium siguen apostando decididamente por estos modelos

La electrificación puede llevarse por delante los que aún resisten a precios más accesibles

Ha llegado el momento de disfrutar. Has trabajado como un campeón, tus hijos ya están criados e incluso has logrado que se independicen. La jubilación no es el final, es el principio. Y sí, es el momento de pillarte ese descapotable que siempre que pasa por la calle te provoca un dolor de cuello. Date prisa porque cada vez hay menos marcas que apuestan por el formato a cielo descubierto, pero aún hay alguna joya con la que seguir disfrutando de la vida y, además, no va a parecer que es una excusa para sentirte más joven.

Los que llevamos tiempo en la prensa del motor, más de dos décadas, echamos de menos tiempos mejores, en los que había más de una veintena de modelos de todo el espectro económico para poder elegir. Es más, la clase media de los cabrios ha desaparecido casi por completo. Quien más y quien menos hemos disfrutado de Ford Focus cabrio, Renault Megane Cabrio, Peugeot 206 CC, Peugeot 307 CC, Volkswagen Golf Cabrio, Ford Ka… y un sinfín más.

Pero la cosa ha cambiado. Parece que no quieren que disfrutemos conduciendo y, aún siendo cierto que las ventas de los cabrios son muy bajas con respecto al resto de modelos, sí es cierto que no deberían desaparecer nunca para que nos quede un resquicio de salvación vital a los que nos gusta sentir el pelo al viento -o el cartón tostadito- mientras paseamos nuestra carrocería puesta a punto para el disfrute.

Sin duda que la electrificación, la reducción de emisiones y la crisis está haciendo que las marcas de coches se dejen de modelos con los que apenas pueden cubrir costes y, salvo los aspiracionales de marcas deportivas y muy premium, apenas han quedado descapotables asequibles en los que podamos seguir amando la vida y la conducción.

Aquí te ponemos nuestra selección, los 5 más apetecibles en relación calidad-precio y, como siempre, un bonus track con el que soñar. Hay alguno más en el mercado, Jaguar F Type Cabrio, Audi A5 Cabrio, BMW Z4, Lexus LC… pero tampoco tenemos un repertorio amplio, sobre todo comparando con los últimos años vividos.

MAZDA MX-5

El Mazda MX-5 es el primer coche en el que se suele pensar cuando tu mente te empuja a imaginar cómo sería conducir a cielo abierto. Su relación calidad-precio está fuera de duda y, generación tras generación, es un poco el emblema, el estandarte de los cabrio en casi cualquier parte del mundo. Este biplaza se presenta con techo de lona manual o con techo rígido. Tiene dos opciones mecánicas, 132 y 184 CV. Pero lo mejor es que puedes comprarte uno nuevo por menos de 30.000 euros y en cuanto a sensaciones de conducción, deportividad y acabados, no tiene casi nada que envidiar a los premium más caros y potentes. Pesa tan poco y va tan pegado al suelo que uno de sus inconvenientes, sobre todo para los que ya tenemos unos años, es entrar y salir del propio vehículo con cierta dignidad. Fuera de este pequeño contratiempo, sería la opción ideal para cualquier Upper recién jubilado que quiera seguir disfrutando de la vida, pero ahora, conduciendo con el cielo por montera.

FIAT 500 C

Es la opción más económica que nos da el mercado y la prueba de que tampoco hay que empeñar un riñón para poder conducir, a nuestra edad, con gafas de sol, gorrita y canas al aire. Y es que por menos de 20.000 euros puedes tener un Fiat 500C. Eso sí, sólo dispone de 70 caballos de potencia, no es para emprender grandes viajes aunque el que suscribe alguno ha hecho en el pasado hasta Coruña desde Madrid. El Fiat 500C tiene muchos alicientes ya que, aunque las plazas traseras son poco acogedoras, está homologado para cuatro personas, algo que no puede ofrecer el Mazda. Además, tiene etiqueta Eco gracias a la microhibridación. Eso sí, tampoco esperes poder meter muchas cosas en su maletero, pues éste es casi anecdótico. En cualquier caso, una gran opción para, encima, conducir todo un icono de la automoción con más de 70 años de historia.

MINI Cabrio

El caso del MINI descapotable es muy similar al del Fiat 500. Sin embargo aquí encontramos algo más de calidad, equipamiento y mejores ajustes que en el italiano, y aunque el tamaño sigue siendo reducido, la factura subirá un poco, aunque se puede mantener por debajo de los 30.000 euros en el caso de que elijamos la versión menos equipada con el motor menos potente, de 136 CV. En cualquier caso, pasearás por la vida con un coche que revela que tienes buen gusto y mucho criterio a la hora de conducir un coche. Tampoco el MINI pasa de los cuatro metros de longitud, pero al menos puedes elegir varios motores, siempre de gasolina, meter cuatro personas en su interior, aunque las de atrás irán con las piernas muy encogidas, y lucir palmito en un coche que siempre despertará miradas de respeto, sino de alguna pequeña envidia. Eso sí, tampoco hay mucho lugar en el maletero para llevar nada.

FORD MUSTANG Convertible

Es un rara avis en el mercado y, sin duda, la elección de los más puristas, siempre y cuando tengan un margen decente en su cuenta corriente. La factura se eleva hasta el entorno de los 60.000 euros, pero ya te digo que al volante de este mítico coche no se te borrará nunca la sonrisa de la cara. El “muscle car” por excelencia hace unos años que cruzó el charco y llegó a nuestro país para disfrute de los amantes de los coches a la vieja usanza… y sí, pienso que es el más Upper de todos los descapotables que podemos adquirir aunque, como ya hemos dicho, no es el más barato. En cualquier caso es el único hasta ahora capaz de acoger a cuatro adultos con comodidad y, encima, podemos meter un montón de cosas en el maletero. Sin duda, uno de los cabrios más excitantes que he podido conducir nunca.

MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster

No queremos acabar la lista de descapotables que nos gustaría conducir una vez estemos más ociosos en la vida sin acudir a alguna marca premium y a alguna de sus diabluras sobre ruedas, y la que más atractiva nos resulta es el AMG GT Roadster de Mercedes-Benz. La firma de la estrella es la más exitosa de las tres alemanas en los últimos años y se puede permitir el lujo, nunca mejor dicho, de tener en su catálogo varias opciones para conducir a cielo abierto. A nuestro modesto entender, los 200.000 euros que cuesta este modelo biplaza están bien invertidos, si gozamos de músculo económico suficiente, claro está, pues sus más de 500 CV son capaces de hacernos olvidar cualquier cosa que no queramos tener presente. Su diseño y sus prestaciones son absolutamente espectaculares, un coche para que los demás giren la cabeza a su paso y generar ciertas envidias. No tengo foto con el descapotable, pero el de techo cerrado en el Jarama es una fiesta con su tracción trasera.

Bonus Track: PORSCHE 911 Targa