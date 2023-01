Muñoz, Berasategui, Freixa y mucho más: platos con estrella a domicilio para celebrar la vida porque sí

Y es que los bien o mal llamados “delivery” o comida a domicilio, no tienen por qué ser siempre comida rápida, pizzas o hamburguesas a tope. No. Estos nombres propios de las cocinas nacionales se han propuesto extender y acercar aún más su savoir faire a casi cualquier hogar, y ahora es posible recibir a domicilio la mejor comida que puedas imaginar: esferificaciones, trampantojos, gelées, espumas o gelificaciones, para poder ser disfrutadas y degustadas con tus zapatillas de andar por casa puestas. Una combinación realmente apetecible multiplicada por dos. ¿No?

Por último, pero no menos importante, faltaría más, está Dabiz Muñoz, elegido mejor chef del mundo hace escasas fechas. Su proyecto GoXo, en Madrid y Barcelona ha significado un antes y un después en la comida a domicilio en nuestro país. Si vamos a su web oficial vemos que su proyecto está “en proceso” de renovación, pero no dudamos de que, en escasas fechas, la apuesta gastronómica más loca, exótica y arriesgada en España volverá a estar en marcha. Seguro que no faltan sus cremosas tartas, sus melosas carnes y sus influencias asiáticas y de mil sitios distintos… en una carta que se renueva constantemente y de la que uno no se aburre nunca.