Cuando dejamos el coche aparcado en la calle siempre se te queda en la cabeza ese run run de si lo habrás cerrado o si has dejado a la vista que atraiga los ojos de más de uno. Al día siguiente lo vas a buscar y todo está correcto. Sin embargo, siempre hay cierto porcentaje de inseguridad por dejar el coche estacionado en la calle. Es normal, ya que pese a que el número de robos de automóviles en España ha descendido en los últimos años, aún se registran en torno a unos 25.000 robos de turismos al año.

No obstante, con los datos de 2022 en la mano, no en todas las zonas de España se roba de la misma forma. Por ejemplo, en Lugo o Teruel no se llega ni a los dos turismos robados por cada 10.000 coches, mientras que en el otro extremo se encuentra Ceuta, donde más robos se registran. En todo caso, y en relación al resto de Europa, España está situada en el puesto 17 de los países donde más coches se roban, según el comparador HelloSafe.