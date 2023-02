Mientras las perspectivas para 2023 no son malas para el sector de la moto, la duda asola el panorama de las cuatro ruedas, y no es arriesgado vaticinar que, en este año en curso, las ventas de coche nuevo no lleguen a 800.000 unidades. La subida de precios generalizada, la bajada también generalizada del poder adquisitivo de las familias, la incertidumbre sobre por qué tipo de mecánica apostar… todo ello hace que se busquen alternativas a la compra de un coche en propiedad. También el car sharing empieza a ser algo menos desconocido entre los españoles de a pie, Uppers incluidos.