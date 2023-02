Las autoridades siguen tomando medidas para labrar un futuro más sostenible. Muchas llegan tarde, pero llegan. Ahora la Unión Europea ha tomado al fin una decisión y ya ha fijado la fecha en la que se prohibirá la venta de los vehículos de combustión tras meses de negociaciones. La fecha ya la han marcado muchos en el calendario: en 2035 los fabricantes ya no podrán comercializar aquellos automóviles que se muevan por gasolina o diésel o sean híbridos . Te contamos todas las claves.

No obstante, todo esto cae solo bajo los turismos y furgonetas. Es decir, no se aplicará sobre vehículos pesados como camiones, maquinaria agrícola o ganadera o de construcción. Y aunque por el momento no hayan entrado en la normativa, la reducción de sus emisiones sigue siendo un asunto sobre la mesa de la Comisión Europea que continuarán tratando para que a corto o medio plazo puedan instaurar limitaciones también sobre estos vehículos.