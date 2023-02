En invierno es bastante habitual levantarse por la mañana y al ir a coger el coche para desplazarse al trabajo, ver que el parabrisas está cubierto por una densa capa de hielo e incluso nieve. Con la bajada de las temperaturas, esta situación entra dentro de la normalidad si no se cuenta con un garaje donde poder aparcar el coche durante la noche.

Lógicamente, no se puede circular con ese estorbo en el cristal, ya que la visibilidad se reduce drásticamente. Dado que no es aconsejable quitar el hielo y la nieve del parabrisas de cualquier manera, no cabe otra acción que esperar el efecto de la calefacción o, en su defecto, tratar de eliminar el hielo del parabrisas para iniciar la marcha. Es en este momento cuando muchos lo intentan sin éxito, por lo que la propia Guardia Civil ha ofrecido un truco para acabar con el hielo de la manera más efectiva y útil.