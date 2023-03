La bajada de las temperaturas puede poner en aprietos a nuestro coche, especialmente si no disponemos de un garaje y nos vemos obligados a dejarlo en la intemperie.

En esta época del año, es habitual que los conductores se enfrenten a algunos problemas relacionados con el motor y la batería , dos de las piezas más sensibles a las bajas temperaturas , y muchos son quienes, tras una noche especialmente fría, se suben a su vehículo solo para comprobar que le cuesta ponerse en marcha o que, directamente, no puede arrancar.

Por norma general, este líquido no llega a congelarse, como pueden temer algunos conductores, sino que se espesa , aunque en algunas situaciones, cuando las temperaturas marcan temperaturas negativas, sí puede llegar a solidificarse. No obstante, esta situación es poco frecuente en nuestro país.

Que el aceite no llegue, generalmente, a congelarse no significa que nuestro coche esté a salvo, ya que el mero hecho de que se espese hace que pierda sus propiedades y que al motor le cueste mucho más arrancar, lo que puede afectar gravemente a la mecánica de nuestro vehículo. En concreto, cuando el aceite se espesa, este líquido no puede fluir con libertad por el motor, impidiendo su correcta lubricación.