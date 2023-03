El bicampeón español, harto de que en Alpine, la antigua Renault, le menospreciaran y favorecieran al piloto local, Esteban Ocón, anunció a mitad de temporada 2022 que se iba a Aston Martin. Todos, los más entendidos y los menos, nos echamos las manos a la cabeza: una nueva decisión errónea, un nuevo cambio de equipo en el que no va a tener un coche lo suficientemente rápido como para luchar por cosas importantes. No olvidemos que el Aston Martin, el año pasado, era penúltimo en la misma carrera y estaba a más de tres segundos por vuelta de la cabeza.

Pero ha habido alineación de planetas. Mientras todos los equipos han sido continuistas, mejorando el coche de 2022, Aston Martin ha empezado de cero. No sólo ha hecho un coche nuevo, sino que, para ello, ha fichado mucho talento de otros equipos, como la mano derecha de Adrian Newey, el mago de Red Bull que todos los años hace el mejor coche de la parrilla. Y la guinda del pastel es un Fernando Alonso que, con 41 años, mantiene la ilusión de su debut en F1 , justo ahora hace 22 años, en 2001, en Minardi.

Y eso que la carrera no empezó bien, porque Alonso, tras una buena calificación, arrancaba quinto, por detrás de los Red Bull y los Ferrari pero por delante de los Mercedes y de su compañero de equipo, Lance Stroll. Sin embargo, la salida no fue todo lo buena que se esperaba, y los dos coches de la estrella se pusieron por delante. Incluso su compañero, que no frenó bien en las primeras curvas, le tocó por detrás y estuvo a punto de sacarle de la pista. A partir de ahí, desde la séptima plaza, cabeza abajo, gestión de neumáticos, pie a fondo y, poco a poco, Russel, Hamilton, Sainz y Leclerc fueron cayendo, hasta subirse al podio junto a Verstappen y Pérez, los dos inalcanzables pilotos del toro rojo.