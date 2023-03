Cuando llega el invierno y las temperaturas bajan, nuestro coche puede sufrir, especialmente si no disponemos de garaje y tiene que pasar la noche a la intemperie. En esta época del año en el que las lluvias, las granizadas y las nieves son tan habituales, la mecánica de nuestro vehículo puede llegar a resentirse, y si no tomamos las precauciones y medidas necesarias, corremos el riesgo de que sufra daños difíciles de reparar que no solo pueden repercutir en nuestros ahorros, sino también en nuestra conducción y seguridad en la carretera.