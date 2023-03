“Lamborghini, 60 años de un sueño”. Este es el lema con el que la fábrica italiana va a celebrar su 60 aniversario a lo largo de este 2023. Y la mítica frase con la que comenzó todo es esta: “Querido ingeniero, no compraré más sus maravillosos coches. Desde ahora los deportivos me los haré yo; estoy seguro de que así irán como me gusta a mí”. La frase de Ferruccio Lamborghini iba destinada a Enzo Ferrari, después del enésimo problema de transmisión con su Ferrari 250 GT. En Ferrari le habían argumentado que la transmisión no tenía ningún problema, éste residía en que sólo sabía conducir tractores. Y en Italia, como en España, sólo faltó decir el mítico “sujétame el cubata”, para llevar a cabo el reto.