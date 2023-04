Y es que, viajar, no es una utopía con la Vespa arrastrando este artefacto. Thomas se las ha apañado para que, en la parte trasera de la caravana, haya sitio no sólo para unas cuantas herramientas, sino para una práctica cocina portátil, equipada con un hornillo de gas y todo lo esencial para acompañarle en sus escapadas.

Las cifras de este proyecto son realmente interesantes. Aunque la caravana parezca muy aparatosa, el módulo que se ancla a la Vespa de manera muy sencilla pesa sólo 77 kilogramos . Por su parte, la pequeña moto puede tirar de ella hasta una velocidad máxima de 60 km/h. No parece una velocidad muy alta, pero si tenemos en cuenta que la vetusta moto italiana tiene un pequeño motor de solamente 6,5 CV a 6.000 rpm y una cilindrada de 145 cc, con un cambio de cuatro velocidades y un peso total de 95 kilos… pues la cosa cambia, y mucho.

La pequeña caravana, fabricada con materiales básicos y de una forma completamente artesanal, a base de espuma y recubierta con fibra de carbono, no puede albergar a una persona de pie en el interior, pero sí que puede llevar una pequeña cama para dormir. Una pequeña ventana permite la entrada de luz natural, con lo que la impresión de espacio aumenta, e incluso no falta un pequeño fregadero para los quehaceres domésticos.

Aunque pueda parecer absurdo, el mayor quebradero de cabeza para Burick se presenta no por la escasa potencia de la Vespa y el peso del remolque, sino cuando el mal tiempo acecha. Y no, no estamos hablando de la lluvia. La ligereza de esta mini cámper es el problema, ya que las pequeñas rachas de viento pueden poner en dificultades la integridad de moto y caravana.