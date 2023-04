El peligro del buen tiempo: los errores más comunes sobre la moto cuando sale el sol

El buen tiempo se ha adelantado por completo. En pleno marzo hemos disfrutado de temperaturas primaverales, en ocasiones hasta veraniegas, y la tendencia parece que no está por cambiar demasiado. Por eso mismo, los fines de semana o ahora que ya está aquí la Semana Santa están siendo días perfectos para sacar la moto del garaje y hacerte alguna que otra ruta por ahí solo, con tu pareja o con tus amigos. Sin embargo, con el calor, a veces se nos olvidan algunas cuestiones de seguridad que no deberíamos abandonar por mucho que los termómetros alcancen los 30 grados.

La seguridad encima de las dos ruedas es de lo más importante, pero con el calor parece que se nos olvidan algunas cuestiones básicas de protección sobre nuestro cuerpo al confiarnos en que no nos va a pasar nada y así vamos más frescos. ¿El problema? Estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad y, por tanto, nuestra vida.

Por eso mismo, es importante no olvidar nunca la protección de todo nuestro cuerpo, porque el calor puede hacer que no llevemos la ropa adecuada para ir en moto. En verano puede ser más peligroso conducir una porque el suelo, en caso de caída, está más caliente, si vamos en pantalón corto o chanclas el tubo de escape nos puede hacer daño, con tal de no ponerte chaqueta brazos y manos van totalmente desprotegidas… Todo mal.