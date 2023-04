Si conoces un poco a la estrella del rock, sabrás que a Bruce Springsteen le encantan los Chevrolet y, de hecho, tiene varios. Llega hasta tal punto que los ha mencionado en algunas de sus canciones, como en ‘Racing in the Street’, del álbum Darkness on the Edge of Town, de 1978, donde empieza cantando: “I got a ’69 Chevy with a 396, Fuelie heads and a Hurst on the floor.”