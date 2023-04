El estudio realizado por FINN Auto no deja lugar a la duda: España está en el puesto número 9 a nivel mundial, no sólo europeo, en el que es más caro tener un coche en propiedad. Para llegar a esta conclusión se ha tenido en cuenta el ingreso anual promedio de cada país, los precios del combustible -que en España han subido de manera exponencial-, el coche más popular en cada territorio, el precio del mismo, y el precio del vehículo con respecto al porcentaje de los ingresos anuales.

La respuesta es no. Si has pensado en viajar a otro país más económico para comprar un vehículo, seguimos dándote malas noticias, ya que deberías ir a Luxemburgo como primera opción, y allí no es que los coches sean baratos, sino que el sueldo medio y los ingresos son mucho más elevados. En el podio otros dos países que no quedan, precisamente, muy a mano, como Estados Unidos y Australia.