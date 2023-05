El precio de los coches se está poniendo por las nubes. Somos Uppers, y acertar con el coche que me va a acompañar los próximos años de mi vida es realmente importante. Necesito que el coche, que ya cuestan un dineral prácticamente todos, tenga los mejores dispositivos de seguridad del mercado, pero claro, tampoco quiero hipotecar el diseño ni la practicidad, y mucho menos vender mi alma al diablo para lograr el dinero que me logre comprarlo. ¿Puedo conseguir el objetivo?

Por supuesto. Para acertar en la compra del coche, lo básico, es saber exactamente cuáles son nuestras necesidades y el presupuesto con el que contamos. A partir de ahí, aunque aún queda mucha tela que cortar, todo es más fácil. Elegir coche es, cada vez, más difícil, pues no son pocas las marcas que están llegando en los últimos años y más las que están por llegar, con lo que la oferta es realmente amplia. Hasta hace nada no había coches chinos en nuestro país y ya podemos contar una docena de marcas de este país que venden coches en España. Y como poco llegará otra docena en los próximos años, algunas con un catálogo realmente amplio.

También te decimos que esto no es lo normal y, de hecho, las marcas chinas tardan en llegar a Europa porque deben cumplir unos mínimos estándares de seguridad que, en su país de origen y en otros mercados menos exigentes, están exentos de cumplir. El caso más terrible que hemos conocido es el de un coche eléctrico muy económico que vende Dacia, el Spring, y que ha pasado las homologaciones por los pelos, logrando solamente una estrella en el crash test continental. Lo peor, es que la marca rumana no pasa de las tres estrellas en ninguno de sus modelos a la venta en nuestro país, aunque no se fabriquen en China.