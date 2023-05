Ana Pellitero, ser camionera a los 48 años en un mundo de hombres: “Tienes que demostrar más que ellos”

Sólo dos de cada cien camiones en España son conducidos por mujeres

El 70% de los camioneros de nuestro país tiene más de 50 años

Ana Pellitero ya acumula 30 años de experiencia, sin haber cumplido aún, por poco, los 50

Según parece, la primera mujer camionera en España era gallega. Se llamaba Celia Rivas Casais y en 1932, con sólo 20 años, decidió que se iba a sacar el permiso para conducir camiones. Los 42 años siguientes su vida, hasta su muerte, discurrieron en la empresa familiar, junto a sus hermanas, y siempre a bordo de un camión. Ha llovido mucho desde entonces, más de 90 años, y a pesar de que todo evoluciona realmente rápido, el número de camioneras en España no se ha igualado, ni mucho menos, con el de hombres.

Es tan alarmante el escaso número de mujeres que dan el paso para sacarse el carnet de conducir camiones y dedicarse a ello que la empresa de fábrica de camiones MAN celebró, en 2021, la primera edición de las becas WoMAN, que incentivan a diez candidatas con el 70% del coste de la licencia del permiso de conducción, el C (rígidos) o el E (articulados). Ana Pellitero fue la primera, la pionera, y MAN está en pleno proceso de la tercera edición de una iniciativa aplaudida a lo ancho y largo del continente.

Lo de la leonesa Ana Pellitero era vocacional, y hoy ya acumula 30 años de experiencia, sin haber cumplido aún, por poco, los 50 años. Ana puede llevar de un extremo a otro de Europa hasta 40 toneladas de mercancía. “Esto lo puede llevar cualquiera, no es algo que necesite valentía, pero es cierto que, cuando lo ves, la sensación de camión grande es evidente”, decía en las entrevistas posteriores a su premio, hace dos años.

Ana, a pesar de que vive su profesión con la mayor normalidad del mundo, es consciente de que “las mujeres no se animan porque les da miedo. Tenemos que transmitir que es un trabajo que no es ni duro ni difícil, es como cualquier otro”, asegura, aunque reconoce que “siempre que puedo aparco en sitios vigilados por cámaras para que, si me pasa algo, quede todo grabado y haya gente cerca que pueda ayudarme”.

Como ella, hay muchas en España, pero muchas menos de las que imaginas y, por supuesto, muchas menos que hombres, apenas representan el 2% del total. Sin embargo, acudimos a los registros, y hay en torno a 24.000 mujeres con la licencia en vigor para llevar camiones legalmente, pero son muchas menos las que ejercen como tal y han hecho del camión su profesión.

María José Redondo pasa de los 40, y desde los 16 sabía que sería camionera. “Mi madre me llamaba leona, con todo el orgullo del mundo”, reconoce. Ahora, esta leona nacida en la localidad pacense de Higuera de Llerena tiene 5 hijos y, desde los 21, es apta para llevar trailers. “Los comienzos, son duros, rutas nocturnas, pero con el apoyo de la familia se hace más llevadero”, asegura antes de sentenciar: “Soy feliz en mi trabajo, y espero seguir así hasta que me jubile”.

Un problema local y continental

El problema que hay en España no es local. El país europeo con más mujeres camioneras es Suecia, con el 3%. En Alemania baja al 2,7 -aunque algunas cifras apuntan al 5%- y un estudio dice que hacen falta 95.000 camioneros para que el flujo de transporte de mercancías no pierda enteros en terreno germano. En España, un estudio similar cifra entre 15.000 y 20.000 el número de camioneros que hacen falta para los próximos años. Y es que, en la actualidad, siete de cada diez transportistas tienen más de 50 años, con lo que, si no se renueva el número de licencias y de camioneros/camioneras, la cosa puede ponerse fea dentro de unos pocos años.

En MAN lo han visto claro y el éxito de la tercera edición de estas becas ha sido absoluto, con una nueva promoción de diez camioneras en este 2023. “Con WoMAN no sólo se busca más licencias entre las mujeres, sino también ayudarlas a ser mejores conductoras una vez que se hagan con ella”, aseguran.

Más testimonios de camioneras empoderadas

Julia Gómez, lleva ya un buen puñado de años al volante, lo que no le ha impedido ser madre de cuatro hijos y tener ya una nieta. “Si no me anima mi jefe, ahora mismo, no conduciría un camión. Si lo puede hacer un hombre, puede hacerlo una mujer”, sentencia sin ningún pudor y llena de seguridad.

Los testimonios de mujeres encantadas con su rol de camionera no acaban aquí. Oti Cabadas, por ejemplo, lo tuvo muy claro: “Supe que sería camionera la primera vez que me subí a un camión. Ahora me hago entre 3 y 4.000 km a la semana. Me encanta mi trabajo”, asegura, a la vez que recuerda una de las anécdotas más divertidas que le han ocurrido a los mandos de su truck. “Como soy bajita y alguna vez he llevado el pelo rapado, la policía me paró una vez pensando que conducía un niño”, cuenta entre risas.