Alonso consigue por fin vender su Ferrari (por una millonada)

A Fernando Alonso se le estaba atragantando Ferrari. No precisamente en la Fórmula 1, más bien en su casa. El piloto más famoso de España, por no decir del mundo, lleva unas semanas en el foco de las subastas porque a principios de junio puso a la venta su Ferrari Enzo en una subasta de MonacoCar Auctions exclusiva de modelos de la marca italiana. Sin embargo, pese al reclamo que podía ser, el asturiano no encontró comprador para su deportivo. Ahora, casi un mes después, ha conseguido comprador.