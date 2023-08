Los mareos que se sufren durante los trayectos en coche, en tren, en barco y hasta en avión se conocen como cinetosis o mal del movimiento y no tienen que ver con el vértigo. Lo provoca la estimulación excesiva que perciben las estructuras internas del oído y que regulan el equilibrio junto al cerebro. Las señales que recibe el cerebro a través de los distintos sentidos no concuerdan con lo que nota el oído interno y se produce una disonancia . La persona esta quieta en posición sentada en un habitáculo, para la vista el interior del coche permanece estática sin embargo el oído percibe que hay movimiento.

Al ser consciente de por qué se produce el mareo es posible actuar de modo que se intente reducir la disonancia entre los sentidos y que no aumente. Una persona que suele marearse en tren debe elegir aquel asiento colocado en el sentido de la marcha y no en contra ya que el mareo será mayor y los síntomas peores. En el caso de los bebés, cuyas sillas se disponen en los coches en el sentido contrario a la marcha por seguridad, en principio no padecen cinetosis porque su cerebro no ha experimentado otra forma de viajar.