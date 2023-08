Las vemos todos los días, pero prácticamente no les prestamos atención alguna. Son las matrículas de los coches y el resto de los vehículos. Si no es por alguna combinación curiosa o porque uno te ha dado un golpe, prácticamente no nos fijamos en ellas, y eso que guardan más de una curiosidad. El sistema de matriculación español cambió en el 2000 para unificarse con los parámetros de la Unión Europea: cuatro números y tres letras que dejaban atrás el sistema provincial que estaba instaurado desde 1971. Y si nos fijamos, ni una sola vocal. ¿Por qué?