El primer modelo de la marca, el 1400 , llegó en 1953, pero el que simbolizó como ningún otro la motorización en España fue el legendario 600 , también conocido como el 'Pelotilla' . No había otro modelo igual en cuanto a calidad-precio, y eso le hizo arrasar entre la clase media española en los años 60. Por unas asequibles 65.000 pesetas de la época tenías un prototipo capaz de hacer lo nunca visto antes en este país: trasladar a toda la familia a la playa, al campo o a la montaña , aunque nadie sabe muy bien cómo podía caber una familia en sus 3,29 metros de largo y 1,38 de ancho.

Su sucesor natural fue el Seat 850 , también conocido como 'culo-pollo' . Un coche mejor que su antecesor, con más espacio , más cilindrada y más potencia , pero que no llegó a calar en el corazón de los españoles de la misma forma a pesar de que también fue un éxito de ventas. Casi más célebre es el Seat 127 , el coche por excelencia de la España de los 70, el primero con tracción delantera de la firma española. Hoy lo recordamos esencialmente por ser un protagonista más en las películas del cine quinqui que recogían el espíritu de una época como 'Perros callejeros' o 'Deprisa, deprisa' . Los tirones de bolso, atracos y persecuciones de El Vaquilla y demás antihéroes del extrarradio se sucedían a bordo no solo del 127, sino también de coetáneos como el 124 , el 131 o el Ritmo .

En los 80 el rey fue el Seat Panda, un coche funcional, práctico, resistente, apto tanto para la ciudad como para zonas rurales (no es de extrañar que llegase a ser el modelo preferido por los cazadores), y que consiguió ganarse la atención del público joven. Con una versatilidad hasta ese momento inédita en las carreteras españolas, el Panda se convirtió en el vehículo habitual de muchos adolescentes que aprendieron a conducir (y más cosas) con él, gracias a su extrema ligereza y a su interior aprovechado al máximo. "Si llevas una marcha que no hay quien te pare, el Seat Panda es lo tuyo. Porque hagas lo que hagas, él te sigue, te va tanto en un día de perros como en uno de juerga. Si no tienes la suerte de heredarlo, ven a tu concesionario", rezaba una desenfada publicidad de la época. Tan polivalente fue el Panda que incluso sirvió como base para acondicionar un insólito papamóvil durante la visita que el pontífice Juan Pablo II realizó a España en 1982.