En 1979, la película Quadrophenia, sobre la escena mod en Inglaterra, las acuñó como símbolo de ese movimiento: hablamos de las Lambrettas, estilizadas scooters de origen italiano , competencia directa de las Vespas, que cautivaron a muchos jóvenes fascinados con la música de The Jam , el soul, las parkas, las corbatitas y los flequillos, elementos entre los que estas esbeltas motos encontraron natural acomodo. Aunque no solo de mods viven las Lambrettas: su precioso armazón conquistó a todo tipo de devotos del motor; y entre unos y otros se generó un afición, un estilo de vida, que perdura hasta hoy, alrededor de estos bellezones de dos ruedas.

El gijonés Félix Domínguez (55) entró en este mundillo a través de la música. A finales de los ochenta conoció la escena mod y enseguida fundó con unos amigos el grupo Doctor Explosión, decano del pop independiente en España y emblema de lo que a principios de los noventa se conoció como Xixón Sound (junto con Australian Blonde, Manta Ray, Eliminator Jr., Penélope Trip y otros). Pero no compró su primera moto hasta 1995. “Siempre pensé que tenía que ser más maduro para tener una moto (un amigo se había matado en un accidente), y ese año decidí que había llegado el momento. Aunque no creo que hoy sea más maduro. Y aquí sigo, media vida después”, dice.

A aquel primer modelo Félix fue sumando otros… Hasta hacerse con una soberbia colección de quince Lambrettas. Si bien algunas las almacena para restaurar (labor que ejecuta él mismo), otras las usa a diario. “Absolutamente todos los días voy a trabajar en Lambretta”, asegura. “No recuerdo la última vez que cogí el coche. Además, solemos viajar con ella: me he cruzado el estrecho del Bósforo, en Turquía; he subido el paso más alto de Europa entre Italia y Suiza…”.

El precio varía en función del modelo y, en menor medida, de la customización. “Están buscadísimas las LI Serie 2 Winter, que se fabricaron solo en España, con el guardabarros móvil. Yo, de hecho, he estado en Inglaterra con la mía y me decían los ingleses: ‘Te la compro al precio que sea”. Yo valoro más que la moto esté bien cuidada, tenga buen motor y buenos frenos”.

También Igu descubrió las Lambrettas a través de la música. De hecho, él, al igual que Félix, es músico: es el cantante de The Allmighters. “Yo era un chaval mod de 19 años, y en aquel momento estaba rodeado de cuadrilla de gente de mismo estilo, que ya empezaba a comprarse Vespas y Lambrettas. Mucha gente la coge por la estética, pero yo también la cogí por el gusto a viajar. Le pedí a mi padre las cien mil pesetas que costaba entonces, y me dijo: ‘Si quieres una moto, te buscas un curro y te la pagas’. Y en 1989 me puse a currar mientras estudiaba en una fábrica de quesos y con los dos o tres primeros sueldos me compré la Lambretta de segunda mano”.