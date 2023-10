Si hace 30 años nos preguntan qué estaríamos haciendo en pleno 2023 probablemente nos imaginaríamos a esa ciudad del futuro que siempre se nos presentó, con coches voladores y la última tecnología. Sí, hemos avanzado a pasos agigantados, pero hay cosas que pensábamos que a estas alturas ya tendríamos y no ha sido así. ¿Un ejemplo? Los coches autónomos, no en cuanto a su movilidad, sino a que no fuese necesaria la intervención humana para que se desplacen. Vamos, que no haya que utilizar las manos. Pues eso ya está más cerca tras la aprobación del primer coche que se conduce sin manos en España.