Hay una inalcanzable galaxia automovilística que nada tiene que ver con las preocupaciones mundanas de los conductores mortales como el precio del combustible o qué coche me compro que contamine menos. Bugatti se ha volcado en crear vehículos que superan los límites de la velocidad, del precio y de la exclusividad y además se permite el lujo de vetar a ciertos clientes. En Uppers nos preguntamos qué famosos no pueden conducir un Bugatti, qué han hecho para que la marca no quiera venderles una de sus increíbles máquinas a pesar de que tengan respaldo bancario de sobra.