Los mecánicos especialistas donde van los vips desde hace 50 años a revivir sus Porsches: “Hacemos barbaridades”

No todo ha sido Porsche en más de 100 años de historia: “Mis abuelos arrancaron un taller en el que hacían básicamente temas de carrocería. Eran carroceros de vehículos pre guerra, coches de madera. En los años 50 y 60 empezaron a trabajar más un coche más moderno, de posguerra. Y ya en los 70 fueron evolucionando, pero era muy difícil que entrara producto exterior en España. Ahí fue cuando, poco a poco, mi padre se fue poniendo al mando y creando un taller multimarca, con la parte de mecánica. Ahí, d e un modo casi accidental, sin buscarlo, empezaron a trabajar con Porsches ”.

Desde entonces hasta ahora han pasado más de 50 años en los que les ha movido una pasión por la marca de deportivos alemanes. “En aquel momento no eran especialistas, pero se fueron apasionando por ese coche. A medida que trabajaban con Porsches se daban cuenta de una serie de características y les fue fascinando la marca. Las dos últimas generaciones hemos apostado por Porsche porque tenía sentido ”, explica Jan.

Hoy tienen más de 70 Porsches en el taller . Unos para reparar, otros para hacer el mantenimiento, algunos para restaurar y otros tantos para vender. Julià 911 es poco menos que un museo. “Súper deportivos hay muchos pero Porsche tiene un equilibrio muy bueno, porque es un súper deportivo, pero es austero y contenido al mismo tiempo. Hasta casi el 2000 no tenían grandes cubicajes. Eran motores sencillos y fiables”, explica Jan.

Pero, si estamos ante una de las marcas de deportivos más importantes de la historia, la pregunta es: ¿Cómo se puede mejorar un Porsche? La respuesta, tan clara como la pregunta: “ A pesar de que un Porsche es un Porsche, hay muchas formas de ‘mejorarlo’ o evolucionarlo . Aquí cogemos un coche de los años 90 y no lo restauramos como si saliera de la fábrica sino que, humildemente, lo dejamos mejor porque, además de restaurarlo, le ponemos la suspensiones que son mejores que las que salían de fábrica entonces, le ponemos unos neumáticos actuales, la seguridad actual, las comodidades actuales… En definitiva, lo mejoramos”.

Aquí cogemos un coche de los años 90 y no lo restauramos como si saliera de la fábrica sino que, humildemente, lo dejamos mejor

Una de las especialidades en Julià 911 es el backdating , que podría traducirse como llevar hacia atrás la fecha. Jan nos explica en qué consiste: “La línea de los años 70 es una de las que más gusta a nivel estético, pero a esos coches, evidentemente, les faltan elementos de confort, frenan poco… Entonces buscamos un Porsche ya existente, más moderno, y le hacemos un look más antiguo pero con prestaciones iguales o mejores a, como mínimo, los años 90. El resultado es un coche de un aspecto muy retro, muy clásico, pero con todo tipo de comodidades como sistemas de audio con Carplay, con bluetooth, ópticas LED... Montamos de todo manteniendo siempre la estética antigua. El backdating es un coche con aspecto de los 70 pero comodidades actuales”.

Cierto es que no a todos les gusta este tipo de prácticas: “Los puristas lo ven como una locura y tenemos una línea de clientes y amantes del Porsche clásico que vienen con el coche 100% original, como salió de fábrica, y así se lo restauramos. Son, sobre todo, coleccionistas, a los que hacemos trabajos de coches 100% en acabado original”.

La restauración o el backdating no son sus únicas labores. En Julià 911 también preparan coches de calle para competición : “Ahora tenemos un proyecto de un cliente que está a punto de empezar el Pekín-París con un Porsche 911 al que hemos tenido que adaptar todo para este tipo de viaje. También tenemos clientes que participan en rallies de diferente tipo y adaptan sus Porsches para ello. Lo más importante para un rally, además de que el coche sea fiable mecánicamente, es todo el tema de seguridad y de refuerzos. Hay que poner sistema de barras antivuelco, protecciones por abajo del coche o el sistema de extinción”.

Entre estos clientes, cómo no, también hay famosos, aunque la privacidad es lo primero: “Tenemos clientes de todo tipo, muchos famosos aunque no necesariamente mediáticos. Aquí ha venido gente que está en el Top5 de Forbes. No solemos hablar de esto por una cuestión de privacidad, pero, por ejemplo, Aleix Espargaró, que es piloto de MotoGP, hace poquito se restauró un 993 Turbo con nosotros y lo quiso enseñar él mismo en sus redes”.